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РБК: бюджетным учреждениям просят дать право закупать радиоэлектронику у ОПК без конкурса

Кроме того, глава Ростеха Сергей Чемезов просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок госорганами и госкомпаниями гражданской продукции у предприятий ОПК

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой дать возможность бюджетным учреждениям закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на письмо Чемезова (есть в распоряжении издания).

Корпорация предлагает распространить преференцию на закупку готовой к использованию радиоэлектроники.

"Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов - конкурентных или нет - ему приобрести", - пояснили РБК в Ростехе.

Кроме того, Чемезов в письме просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок госорганами и госкомпаниями гражданской продукции у предприятий ОПК. В пресс-службе правительства комментарий РБК не предоставили.

Как отметил представитель Ростеха, в настоящее время у российских производителей есть возможность предложить заказчикам конкурентную по цене и качеству продукцию, "но им объективно трудно пробиваться на рынок ввиду сложившейся монополии иностранных брендов и серьезного лобби со стороны зарубежных поставщиков". Доля отечественного высокотехнологичного оборудования в системе закупок госкомпаний сейчас не превышает 3-5%.

Минпромторг в ноябре 2019 года сообщал, что начал разработку поправок к закону о закупках, предполагающих установление минимальной доли российских производителей для госзакупок. В феврале ведомство заявляло, что о конкретных размерах квот на госзакупку отечественной продукции по отраслям говорить преждевременно.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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