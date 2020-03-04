Госдума определит регионы с убылью населения, которые могут стать драйверами экономики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет для реализации послания президента России Владимира Путина определит в постановлении к документу пять регионов, которые призваны стать драйверами развития экономики страны, но имеющие проблему убыли населения. Об этом в среду на заседании нижней палаты заявил ее председатель Вячеслав Володин.

По словам Володина, есть пять территорий, где проживает более двух млн граждан, которые "могли бы подготовить программы развития, чтобы убыли не было, люди оттуда не уезжали". Присутствовавший на заседании министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на это заявил о готовности подготовить предложения по таким субъектам.

"Мы тогда подготовим при рассмотрении закона о бюджете предложения в постановление и обозначим эти крупнейшие регионы, от которых многое зависит в развитии экономики, - сказал Володин. - Мы будем ждать второго чтения, чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов - драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения".

Спикер при этом выразил благодарность Силуанову за сотрудничество с парламентом. "Он [Силуанов] слышит парламент, ведет диалог. С ним непросто, он человек зажимистый, но при этом слово держит", - заметил Володин, обращаясь к коллегам.