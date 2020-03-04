Utair в июне 2020 года запустит первый прямой рейс из Москвы в Сплит

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в июне 2020 года начнет полеты из Москвы (Внуково) в город Сплит, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

Согласно агрегатору "Яндекс.Авиабилеты", в настоящее время авиакомпании не выполняют прямые рейсы из Москвы в Сплит. По данным на сайте авиакомпании Utair, в настоящее время перевозчик также не летает по данному направлению.

"В июне Utair вводит регулярный рейс Москва - Сплит (Хорватия). Полеты будут выполняться два раза в неделю из аэропорта Внуково - по вторникам и воскресеньям. Пассажиров будет перевозить Boeing 737-800 вместимостью 168 мест", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 3 часа 15 минут. "Авиакомпания Utair продолжает развивать маршруты в Европу. Хорватия является одним из самых популярных направлений у российских туристов. Поэтому для Utair было важно, чтобы расписание нового рейса было удобно и для тех, кто вылетает из Москвы, и для трансферных пассажиров", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК- инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).