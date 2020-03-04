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РБК: Минфин предложил новую льготную систему для освоения Приобского месторождения

Ведомство готово предоставить нефтяникам фиксированную сумму в 600 млрд рублей за 10 лет, при условии стоимости нефти не ниже $42, сообщает издание

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ смягчило позицию в отношении "Роснефти" и "Газпром нефти", предложив новую систему льгот для освоения Приобского месторождения в Западной Сибири. Но окончательное решение должно принять правительство. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству и Кремлю.

Как сообщило издание, министерство готово отойти от плавающего вычета из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), и предоставить нефтяникам фиксированную сумму в 600 млрд рублей за 10 лет, при условии стоимости нефти не ниже $42 за баррель.

Новую позицию Минфина нефтяников не устраивает. "Роснефть" настаивает на вычете без привязки к базовой цене на нефть в связи с тем, что ее стоимость в последнее время значительно снижается, сообщил один из источников РБК. Компания представила в правительство необходимый перечень документов для оценки проекта разработки Приобского месторождения и надеется на скорейшее разрешение вопроса о привилегиях для нефтяников.

При этом эксперты отмечают, что в ближайшее время цена нефти за баррель должна стабилизироваться и будет явно выше базовой цены, предложенной Минфином.

Представители исполнительной власти и нефтяных компаний на запрос РБК не ответили.

Приобское месторождение

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в августе 2019 года сообщал, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов Приобскому месторождению одобрено президентом РФ. Благодаря этим стимулам компания до 2025 года может дополнительно добыть на месторождении более 70 млн тонн нефти.

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Россия
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