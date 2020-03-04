Торги в Гонконге завершились снижением котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду завершились снижением основных котировок на фоне решения местного монетарного регулятора понизить процентную ставку на 50 базисных пунктов вслед за ФРС США. Индекс Hang Seng по итогам дня сократился на 62,7 пункта (0,24%) и остановился на значении 26 222, свидетельствуют данные этой площадки.

В целом операции характеризовались разнонаправленными колебаниями биржевого индикатора вокруг нулевой черты. Как отмечают аналитики, многие участники рынка охвачены сомнениями и заняли выжидательный подход.

"Мы приветствуем снижение процентной ставки в Гонконге, но инвесторы застряли на перекрестке между двумя экономиками - Китая и США, и пытаются решить, покупать или продавать", - отметил управляющий директор компании VC Asset Management Луи Цзе.

В лидеры роста на фоне снижения процентных ставок вышли компании недвижимости. На 4,4% подорожали бумаги крупного китайского девелоперского конгломерата Sunac, на 3% - гиганта-застройщика China Vanke.

Отрицательная динамика охватила операторов игорного бизнеса, чьи акции потеряли более 2%. Они пока не видят сигналов о том, когда возобновится программа выдачи виз в Макао для жителей материкового Китая. В феврале казино Макао, закрытые на две недели из-за распространения коронавируса, потеряли 88% своих доходов в годовом выражении.