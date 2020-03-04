Глава Росгидромета стал постпредом России при Всемирной метеорологической организации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителя Росгидромета Игоря Шумакова на должность постоянного представителя РФ при Всемирной метеорологической организации (ВМО). Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Шумакова Игоря Анатольевича постоянным представителем РФ при Всемирной метеорологической организации, освободив от указанных обязанностей Яковенко Максима Евгеньевича", - говорится в распоряжении.

Также Мишустин поручил Министерству иностранных дел России проинформировать генерального секретаря ВМО о назначении постоянного представителя России.