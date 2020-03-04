{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Росгидромета стал постпредом России при Всемирной метеорологической организации

Распоряжение о назначении Игоря Шумакова на эту должность подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителя Росгидромета Игоря Шумакова на должность постоянного представителя РФ при Всемирной метеорологической организации (ВМО). Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Шумакова Игоря Анатольевича постоянным представителем РФ при Всемирной метеорологической организации, освободив от указанных обязанностей Яковенко Максима Евгеньевича", - говорится в распоряжении.

Также Мишустин поручил Министерству иностранных дел России проинформировать генерального секретаря ВМО о назначении постоянного представителя России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯковенко, Максим ЕвгеньевичШумаков, Игорь Анатольевич
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проведут встречу перед заседанием комитета ОПЕК+
Комитет планирует обсудить дополнительное сокращение добычи нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС