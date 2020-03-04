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Аксенов: контракты, планировавшиеся на ЯМЭФ, будут подписаны в ближайшее время

Ранее форум был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Контракты и соглашения, которые планировали подписать на перенесенном из-за угрозы распространения коронавируса Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), будут заключены в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Подписание соглашения задерживать никто не будет. Все, которые готовы, их нужно включать в работу, они все будут подписаны в рабочем порядке. У нас не цель в данном случае пропиариться на форуме", - сказал Аксенов.

Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом "достаточно проблемной". "Большинство гостей форума у нас были как раз из тех стран, которые сегодня значатся в зоне риска - это Япония, Италия, Франция, Германия, Китай. Давайте посмотрим, не будем забегать вперед, много мероприятий переносится из-за коронавируса", - добавил он.

Контракты и соглашения могут быть подписаны в Крыму, либо представители полуострова отправятся в те страны и регионы, с которыми будут заключены договоры.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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