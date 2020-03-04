Роскачество составит рейтинг лучших телемедицинских приложений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскачество проверит телемедицинские приложения на безопасность и составит рейтинг лучших сервисов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Телемедицина, то есть использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией, является одним из самых быстрорастущих направлений здравоохранения.

"В первую очередь мы планируем оценить информационную безопасность использования телемедицинских приложений, в том числе защищенность передаваемых персональных данных. А также их удобство, адаптированность для людей с ограниченными возможностями и функциональность. В дальнейшем мы проверим и качество предоставляемых услуг", - сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.

Результаты исследования будут представлены осенью, тогда же планируется опубликовать рейтинг телемедицинских приложений.