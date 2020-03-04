{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество составит рейтинг лучших телемедицинских приложений

Ведомство проверит их на безопасность, в том числе защищенность передаваемых персональных данных

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскачество проверит телемедицинские приложения на безопасность и составит рейтинг лучших сервисов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Телемедицина, то есть использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией, является одним из самых быстрорастущих направлений здравоохранения.

"В первую очередь мы планируем оценить информационную безопасность использования телемедицинских приложений, в том числе защищенность передаваемых персональных данных. А также их удобство, адаптированность для людей с ограниченными возможностями и функциональность. В дальнейшем мы проверим и качество предоставляемых услуг", - сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.

Результаты исследования будут представлены осенью, тогда же планируется опубликовать рейтинг телемедицинских приложений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проведут встречу перед заседанием комитета ОПЕК+
Комитет планирует обсудить дополнительное сокращение добычи нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС