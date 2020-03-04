Псковский аэропорт начал обслуживать рейсы в круглосуточном режиме

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Псковский аэропорт имени княгини Ольги начал обслуживать рейсы в круглосуточном режиме благодаря новому светосигнальному оборудованию, которое прошло сертификацию. Работа в таком режиме позволит региону увеличить число существующих рейсов и открыть новые маршруты, говорится на странице губернатора Михаила Ведерникова в Instagram.

До настоящего момента рейсы гражданской авиации обслуживались аэропортом только в светлое время суток. В феврале 2019 года псковские власти подали заявку в Росавиацию на сертификацию светосигнального оборудования аэродрома, который используется совместно Минобороны РФ и компанией "Псковавиа". Ранее представители госкомитета Псковской области по транспорту поясняли ТАСС, что оборудование было установлено военными для осуществления своих полетов. При этом гражданские суда не могли пользоваться данной системой, так как для этого требовалось получение сертификации.

"Более года напряженной работы - поиска финансирования, разработки дополнительных проектов, согласования с Минобороны РФ и Росавиацией - в нашем аэропорту сертифицировано светосигнальное оборудование. Это значит, что теперь аэропорт может принимать гражданские воздушные суда в круглосуточном режиме. Это дает существенные дополнительные возможности по развитию новых маршрутов и направлений", - написал глава региона.

Он также добавил, что в ближайшее время будет увеличено число рейсов между Псковом и Москвой. На данный момент авиасообщение между городами осуществляется трижды в неделю. "Уже с марта появится новое (более удобное) расписание по маршруту Псков - Москва. Будет 4 рейса в неделю, а с мая - 5 рейсов. С начала лета запускаем Псков - Калининград. Прорабатываем Псков - Анапа, Псков - Симферополь", - отметил Ведерников.

В конце 2019 года председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщал ТАСС, что пассажиропоток псковского аэропорта по итогам года составил более 26 тыс. человек, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рекордного роста удалось достичь, в частности, за счет увеличения числа рейсов и открытия маршрута Псков - Сочи.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было запущено 2 октября 2018 года. Запуск рейса позволил региону преодолеть транспортную изоляцию. Маршрут обслуживают отечественные самолеты "Сухой Суперджет 100". Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.