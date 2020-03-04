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"Лукойл" назначил двух старших вице-президентов по добыче нефти и газа

Азат Шамсуаров назначен старшим вице-президентом по России, старшим президентом по добыче за рубежом стал Денис Рогачев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Лукойл" сообщил о кадровых назначениях в компании по добыче нефти и газа - старшим вице-президентом по России назначен Азат Шамсуаров, старшим президентом по добыче за рубежом стал Денис Рогачев. Это следует из сообщения компании.

Ранее Шамсуаров занимал должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа, Рогачев занимал должность вице-президента по закупкам.

Функции блока по закупкам переданы в дирекцию по закупкам и управлению имуществом, руководителем которой назначен Сергей Зац, до этого занимавший в компании должность руководителя дирекции по экономике, инвестициям и повышению эффективности в России.

Отмечается, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках комплексной программы по совершенствованию бизнес-процессов, а также плановой ротации управленческого состава.

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Россия
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