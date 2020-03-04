Эксперты: преференции для инвесторов на Дальнем Востоке доказали свою эффективность

ТАСС, 4 марта. Действующие на Дальнем Востоке режимы со специальными условиями для инвесторов позволяют им ускорить административные процедуры, уменьшить затраты и за счет этого сокращают сроки реализации проектов. В целом введенные пять лет назад преференции работают эффективно и оказывают положительное влияние на инвестиционный климат дальневосточных регионов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Специальные условия для инвесторов предоставляют в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2015 года. Сегодня они действуют в 20 территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и в свободном порту Владивосток (СПВ).

"Безусловно, сам комплекс мер поддержки, в том числе режимы ТОР и СПВ, является новаторским и уникальным не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Те инвесторы, которые уже зашли в ТОР, уже отметили основные преимущества: получение земли; подведение инфраструктуры за счет Корпорации развития Дальнего Востока. Резиденты и ТОР, и СПВ активно используют предоставляемые налоговые льготы и льготы по взносам по социальному страхованию. Все эти меры показывают себя достаточно эффективными, позволяют ускорять реализацию и окупаемость проектов", - сказала ТАСС глава представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

АСИ оценивает меры поддержки бизнеса в регионах России для Национального рейтинга инвестиционной привлекательности.

С ней согласен и Александр Ефремов, гендиректор компании "Доброфлот" - одного из крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока. По его словам, благодаря статусу резидента ТОР компания смогла построить рыбоперерабатывающий завод в Приморье всего за два года. Тогда как без преференций это время потребовалось бы только на оформление документов.

"Для нашего проекта это значительная помощь в выделении земли, снижении огромного количества административных барьеров при организации строительства и прямые субсидии на обеспечивающую инженерную инфраструктуру. Без этих преференций мы бы не смогли реализовать этот проект всего за два года", - отметил Ефремов.

Развитие инвестиционного климата

Для дальневосточных инвесторов сейчас доступны такие преференции, как льготы по налогам, привлечение иностранной рабочей силы без учета квот, сокращенные сроки проверок, предоставление земельного участка и помощь в подведении инфраструктуры. Общий объем частных инвестиций, вложенных за пять лет в проекты в ДФО, превысил 1 трлн рублей. Из них более 825 млрд рублей вложено резидентами ТОР и СПВ, следует из данных Корпорации развития Дальнего Востока.

Преференциальные режимы важны не только для запуска отдельных проектов, но и для развития инвестиционного климата дальневосточных регионов в целом, считает представитель АСИ на Дальнем Востоке. По данным рейтинга агентства за 2019 год, показатели инвестиционной привлекательности по Дальневосточному федеральному округу выросли сильнее, чем в среднем по стране. Так, девять из 11 регионов ДФО улучшили свои позиции, а два - Якутия и Камчатский край - вошли в 30 лучших, досрочно выполнив поручение президента.

Большое значение преференциальных режимов для экономики Дальнего Востока отмечает и бизнес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина. Именно здесь находится "ядро" СПВ и наибольшее число ТОР - четыре. По ее словам, ТОР предоставляют инвесторам условия, необходимые для реализации крупных проектов и таким образом помогают обеспечивать опережающее развитие региона. В то же время режим свободного порта должен содействовать интеграции Приморья в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе для развития международной торговли.

Преференции помогли краю достичь ощутимых результатов. Так, резиденты приморских ТОР уже вложили в экономику региона почти 136 млрд рублей, резиденты СПВ - свыше 82 млрд рублей. Во всех приморских режимах уже создано более 18 тыс. рабочих мест, добавила Шемилина.

При этом представитель АСИ на Дальнем Востоке обращает внимание на то, что для дальнейшего развития инвестиционного климата регионам ДФО нужно развивать не только преференциальные режимы. "Инвесторы ведут бизнес и реализуют проекты на территориях регионов Дальнего Востока вне ТОР и СПВ, и тут есть что совершенствовать: это и доступ к земле для бизнеса, и снижение административного давления на бизнес, и ускорение разрешительных процедур, и доступность трудовых ресурсов", - считает Курилова.