{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проведут встречу перед заседанием комитета ОПЕК+

Комитет планирует обсудить дополнительное сокращение добычи нефти

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман могут провести двустороннюю встречу перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Планируют двустороннюю встречу", - сказал он, не уточнив подробностей переговоров. Министры возглавляют мониторинговый комитет, членами которого являются еще шесть стран. Комитет обсудит заключение экспертов техкомитета ОПЕК +, которые накануне рекомендовали странам альянса дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале на 0,6-1 млн баррелей в сутки из-за ситуации коронавируса. При этом текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки рекомендовано продлить до конца года.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Дитрих: расценки на строительные работы по комплексному плану могут вырасти на 15-20%
По словам главы Минтранса, такая мера позволит подрядным организациям четче понимать свои задачи и возможности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС