Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии проведут встречу перед заседанием комитета ОПЕК+

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман могут провести двустороннюю встречу перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

"Планируют двустороннюю встречу", - сказал он, не уточнив подробностей переговоров. Министры возглавляют мониторинговый комитет, членами которого являются еще шесть стран. Комитет обсудит заключение экспертов техкомитета ОПЕК +, которые накануне рекомендовали странам альянса дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале на 0,6-1 млн баррелей в сутки из-за ситуации коронавируса. При этом текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки рекомендовано продлить до конца года.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта.