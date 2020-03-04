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Летающие на Дальнем Востоке компании получили приоритет при распределении рейсов за рубеж

Допуски на международные рейсы распределяет межведомственная комиссия при Минтрансе, а решение закрепляется приказом Росавиации
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ начал предоставлять приоритет для авиакомпаний с дальневосточными рейсами при распределении международных допусков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил давать авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

"Авиакомпаниям, осуществляющим перевозки в пределах субъектов ДФО, предоставлен приоритет при рассмотрении заявлений о допуске к выполнению перевозок на международных линиях. Такое решение принято межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок", - отметили в пресс-службе Минтранса РФ.

Там уточнили, что такой механизм уже действует.

"Теперь при подаче несколькими перевозчиками заявок на выполнение полетов на одной и той же договорной линии в качестве одного из критериев учитывается факт выполнения полетов внутри ДФО", - добавили в министерстве.

Допуски на международные рейсы между авиакомпаниями распределяются межведомственной комиссией при Минтрансе, закрепляется решение приказом Росавиации. При распределении допусков учитываются, в том числе такие параметры, как наличие российских самолетов и их доля в авиапарке компании.

Теги
РоссияДальний Восток
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