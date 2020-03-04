ТПП поддержала инициативу единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России подписала в среду меморандум о присоединении к инициативе "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока", что должно, в первую очередь, обеспечить свободу торговли между странами России и Евросоюза. Об этом передает с церемонии подписания корреспондент ТАСС.

"Подписывая сегодня меморандум, мы подчеркиваем, что разделяем концепцию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, поддерживаем усилия Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии по согласованию норм и правил, регулирующих международную предпринимательскую и торгово-экономическую деятельность, выступаем за гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов", - сказал глава российской ТПП Сергей Катырин.

По его словам, проект единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов. "На наш взгляд, он не просто является хорошим полем для взаимодействия, но и имеет все перспективы для многоуровнего и разноформатного сотрудничества. Это проект, который сыграет важную роль в укреплении и развитии сотрудничества между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, качественно улучшит и расширит взаимодействие деловых кругов", - убежден он.

После подписания он пояснил журналистам, что присоединение к меморандуму станет одним из шагов к обеспечению свободы передвижения товаров в пространствах России и Евросоюза. "Это логистика, выстраивание всей инфраструктуры передвижения товаров, единые стандарты и единые таможенные процедуры", - пояснил Катырин.

Также к меморандуму присоединились группа Ростсельмаш, особая экономическая зона "Лотос" (Астраханская область), международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar (Франция), логистическая компания Ahlers (Бельгия).

Президент РФ Владимир Путин еще в начале 2000-х высказывал идею построения "большой Европы" от Лиссабона до Владивостока. В июне 2016 года он говорил, что Россия не только не отказывается от идеи формирования с Евросоюзом единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана, но "считает ее самой перспективной в плане обеспечения долгосрочного, устойчивого развития всего евразийского континента". В августе 2019 года французский лидер Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с Путиным написал на русском языке, по его мнению, Россия - это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".