Потребители просят снизить доходность проектов "Русгидро" на Дальнем Востоке до 10%

ТАСС, 4 марта. "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ) считает, что базовая норма доходности для проектов "Русгидро" на Дальнем Востоке в размере 12,5% является завышенной, и просят снизить ее до 9-10%. Такое мнение содержится в письме, направленном в адрес Минэнерго России, копия которого есть у ТАСС.

"Считаем целесообразным установить базовую величину доходности проектов на уровне, не превышающем 9-10% по аналогии с действующими договорами на оптовом рынке (по аналогии со старыми договорами на поставку мощности для АЭС, ГЭС и ГАЭС, величина доходности по которым составляла 10,5% - прим. ТАСС), заключенными с госкомпаниями", - говорится в письме.

СПЭ отмечает, что концепция проекта строительства "Русгидро" тепловых электростанций (ТЭС) на Дальнем Востоке не требует прохождения конкурса за право строительства генерирующих объектов, не требует привлечения инвесторов и основана на консервативном подходе. "Следовательно, функция доходности в этих проектах сводится исключительно к возмещению стоимости заемного (акционерного) капитала, который в текущее время и в долгосрочной перспективе существенно дешевле предлагаемой ставки", - отмечает СПЭ.

Особенности рынка

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что бизнес также настаивает на публичном аудите четырех объектов "Русгидро" стоимостью более 171 млрд рублей, поскольку те отбираются без конкурса и не ограничены по стоимости. К 2025 году "Русгидро" планирует построить энергоблоки на Хабаровской ТЭЦ-4, Якутской ГРЭС-2 и модернизировать Владивостокскую ТЭЦ-2, в 2026 году - ввести энергоблоки на Артемовской ТЭЦ-2. Инвестор сможет вернуть вложенные средства за 15 лет после ввода станции, базовый уровень доходности составит 12,5%. Норма доходности для ценовых зон (европейская территория России, Урал и Сибирь) в настоящее время составляет 14%.

На Дальний Восток механизмы оптового энергорынка (как в европейской части страны, так и на Урале и в Сибири) не распространяются. Тарифы на электроэнергию в регионе устанавливает регулятор, а финансовых инструментов для строительства новой генерации не существует. Поэтому "Русгидро" традиционно финансирует новые энергостройки из бюджета и собственных средств. В этот раз по предложению Минэнерго "Русгидро" будет возвращать затраты через новую надбавку к цене на мощность для потребителей первой (европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон оптового энергорынка.

В "Русгидро" ТАСС сообщили, что технический и ценовой аудит проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке, в настоящее время проводится и его результаты открыты. Компания заинтересована в минимизации затрат, подчеркнули ее представители. А предложение по снижению базовой доходности по проектам "Русгидро" считает дискриминационным.

"Замещение крайне изношенных и модернизация действующих тепловых электростанций в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) должно вестись на общих условиях для других участников программы модернизации тепловой энергетики. Предлагаемые параметры - это дискриминация условий инвестиционных проектов в электроэнергетике ДФО. Именно в дальневосточном макрорегионе объекты генерации больше всего нуждаются в обновлении, без которого невозможно будет дальнейшее развитие экономики федерального округа", - отметили в "Русгидро".