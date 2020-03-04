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В США спрогнозировали спад потребления продукции американских НПЗ

В частности, в 2021 году Соединенные Штаты будут потреблять на 0,57 млн б/с меньше бензина, произведенного на НПЗ, чем в 2007 году, прогнозирует Управления по энергетической информации американского Минэнерго

ТАСС, 4 марта. Потребление продукции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в США в 2021 году может оказаться ниже докризисного уровня 2007 года из-за растущего использования углеводородных газовых жидкостей (HGL) и этанола. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Общее потребление нефти и других жидких видов топлива в США в 2021 году составит в среднем 20,71 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит уровень 2007 года, прогнозирует ведомство. Однако, начиная с рецессии 2007-2009 гг., основными драйверами потребления топлива в США стали именно HGL (группа продуктов, включающая этан, пропан, обычный бутан, изобутан, природный бензин и олефины) и этанол, которые почти полностью производятся за пределами НПЗ, говорится в сообщении. Их совместное потребление к 2019 году увеличилось в 1,6 раза, до 4,1 млн баррелей в сутки, а в 2021 году потребление HGL в США составит в среднем 3,45 млн б/с.

Внутреннее производство и потребление этих двух продуктов возросло в связи с ростом добычи природного газа и ростом спроса на них в нефтехимическом секторе. Оставшаяся часть общего потребления нефти и другого жидкого топлива, которая приходится на продукцию НПЗ, сократилась с 18 млн б/с в 2007 году до 16,4 млн б/с в 2019 году. По прогнозам EIA, в 2021 году этот показатель упадет до уровня 1997 года и составит в среднем около 16,3 млн баррелей в сутки.

В частности, в 2021 году Соединенные Штаты будут потреблять на 0,57 млн б/с меньше бензина, произведенного на НПЗ, чем в 2007 году. При этом потребление этанола будет на 0,49 млн б/с выше, а производство HGL на газоперерабатывающих заводах вырастет до 5,5 млн баррелей.

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