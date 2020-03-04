Сбербанк продает требование долга в 5,1 млрд руб. к Мурманскому пароходству

МУРМАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Сбербанк намерен продать на открытых торгах право требования долга от Мурманского морского пароходства (ММП), суда которого оказались под арестом за границей, на сумму более чем 5,1 млрд рублей, которые он пытается взыскать с организации в арбитражном суде, сообщается в автоматизированной системе торгов банка "Сбербанк-АСТ".

"Наименование лота: право заключения договора уступки прав требования в полном объеме (100%) к АО "Мурманское морское пароходство", в общем размере 5 млрд 111 млн 53 тыс. 96,88 рублей", - говорится в сообщении на торговой площадке.

Согласно данным лота, начальная цена почти на 300 млн рублей ниже суммы задолженности ММП перед банком - около 4,8 млрд рублей. Торги проводятся в форме запроса предложений от участников, они имеют право предложить цену не ниже начальной. Заявки участников рассмотрят 20 марта, одним из основных условий участия в торгах является доказательство того, что потенциальный покупатель не является аффилированной с ММП компанией.

Ранее Cбербанк подал несколько исков на ММП в Арбитражный суд Мурманской области с требованием взыскать с нее более 4,4 млрд рублей, которые пароходство задолжало банку по кредитным договорам. В среду в арбитраже в Мурманске состоялось очередное заседание по одному из исков, на котором было уточнено, что общая сумма требований составляет 5,1 млрд рублей.

Юридический представитель ММП Ольга Радочина на суде сообщила, что пароходство намерено урегулировать финансовый спор с банком мирным путем, - по ее словам, уже идут переговоры между потенциальным покупателем долга и Сбербанком. Суд перенес заседание на 6 апреля. "К указанной дате мы надеемся уже заключить договор цессии [уступки долга от банка к покупателю]", - сообщила Радочина на заседании.

Проблемы Мурманского пароходства

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Финансовые проблемы у ММП длятся уже не один год, арбитражный суд рассматривает почти четыре десятка исков в отношении ММП. Флот компании также столкнулся с проблемами: около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. Часть судов, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов.

Под уголовное преследование попадали и руководители компании, в частности, в 2019 году против экс-гендиректора компании Алексея Глазунова было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Учредитель ММП Николай Куликов стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. При задержании у него были найдены картины Айвазовского и Рериха.