Директор по операционной деятельности РЖД вошел в состав правления холдинга

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Директор по операционной деятельности РЖД Владимир Гапонько вошел в правление холдинга, сообщил журналистам председатель совета директоров компании, экс-вице-премьер Максим Акимов.

"Да, на последнем [совете]. Это коллега, который отвечает за операционную эффективность и там было принято такое решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о вхождении Гапонько в правление холдинга.

В правление РЖД входило 23 человека, вместе с новым членом стало 24. Председателем правления является генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

Ранее Акимов являлся вице-премьером, курирующими транспорт и коммуникации.