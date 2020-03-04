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Директор по операционной деятельности РЖД вошел в состав правления холдинга

В правление РЖД входило 23 человека, вместе с новым членом стало 24

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Директор по операционной деятельности РЖД Владимир Гапонько вошел в правление холдинга, сообщил журналистам председатель совета директоров компании, экс-вице-премьер Максим Акимов.

"Да, на последнем [совете]. Это коллега, который отвечает за операционную эффективность и там было принято такое решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о вхождении Гапонько в правление холдинга.

В правление РЖД входило 23 человека, вместе с новым членом стало 24. Председателем правления является генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

Ранее Акимов являлся вице-премьером, курирующими транспорт и коммуникации.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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