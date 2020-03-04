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США сняли санкции со 157 предприятий Судана

Решение об отмене рестрикций было принято Вашингтоном еще в октябре 2017 года, но только в настоящее время оно получило практическое воплощение

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты сняли экономические санкции со 157 предприятий Судана. Об этом сообщил в среду центральный банк Судана, передает телеканал Al Arabiya.

Решение о снятии экономических санкций было принято Вашингтоном еще в октябре 2017 года, но только сейчас оно получило практическое воплощение. Лишь несколько представителей и организаций страны еще остаются под американскими санкциями за их связь с конфликтом в западном регионе Дарфур, где в 2003 году вспыхнула гражданская война, отмечается в сообщении центробанка.

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в американском списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране.

Тяжелая экономическая ситуация в стране усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, что обернулось для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в Судане начались массовые акции протеста, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля прошлого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

С конца августа в Судане действует управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября. В конце ноября в стране был принят закон о роспуске бывшей правящей партии "Национальный конгресс".

В последнее время в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В декабря прошлого года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук совершил официальный визит в США, где обсуждался вопрос об исключении Хартума из списка стран - спонсоров международного терроризма. В феврале приглашение посетить Вашингтон получил глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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