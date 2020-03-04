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WSJ: медиахолдинг ViacomCBS хочет продать издательство Simon & Schuster за $1,2 млрд

По данным газеты, вопрос о продаже решался с момента слияния CBS и Viacom в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Медиахолдинг ViacomCBS принял решение продать издательский дом Simon & Schuster не менее чем за $1,2 млрд. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее данным, этот вопрос решался с момента слияния CBS и Viacom в прошлом году. Руководители холдинга решали, что лучше - продать издательство, работающее около века, или использовать публикуемые им литературные произведения для повышения стоимости своих видеопрограмм. В итоге был выбран первый вариант.

"Simon & Schuster не является нашим ключевым активом", - заявил генеральный директор холдинга Боб Бекиш в ходе телеконференции, проведенной в среду для потенциальных инвесторов. Бекиш уточнил, что принял множество телефонных звонков от заинтересованных в сделке лиц, но не раскрыл ее сумму. По оценке газеты, интерес к приобретению Simon & Schuster должен быть велик, так как такие крупные и солидные издательства крайне редко выставляются на продажу.

ViacomCBS в декабре прошлого года приобрел за $375 млн 49% киностудии Miramax Pictures. Холдинг получил эксклюзивные права на долгосрочное распространение более 700 фильмов и телесериалов, 68 из которых были удостоены кинопремии "Оскар". Среди них "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007) и "Английский пациент" (The English Patient, 1996). Эти работы пополнили фильмотеку киностудии Paramount Pictures ("Парамаунт Пикчерс"), которая принадлежит ViacomCBS и насчитывает 3,6 тыс. наименований.

CBS и Viacom объявили о своем слиянии в августе прошлого года. В состав ViacomCBS вошли все телеканалы, принадлежавшие ранее CBS, в том числе MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime. К объединенной компании перешел контроль над Paramount. Viacom и CBS ранее уже были одной компанией, но после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами.

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