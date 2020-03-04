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В Шереметьево представили первый в России А350

"Аэрофлот" первым в стране стал использовать этот тип воздушных судов
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Описание
Самолет Airbus А350
© Сергей Бобылев/ТАСС
Самолет Airbus А350
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Самолет Airbus А350
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - представил в московском аэропорту Шереметьево новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Этот тип воздушных судов компания стала использовать первой в стране и с 6 марта новый лайнер уже начнет выполнять регулярные рейсы.

Как ожидается, эксплуатация этих самолетов позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу текущего года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. Они станут летать из Москвы в Осаку и Сингапур, а в перспективе - в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами и Тель-Авив.

Теги
Россия
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