В Шереметьево представили первый в России А350

МОСКВА, 4 марта. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - представил в московском аэропорту Шереметьево новейший широкофюзеляжный самолет Airbus A350. Этот тип воздушных судов компания стала использовать первой в стране и с 6 марта новый лайнер уже начнет выполнять регулярные рейсы.

Как ожидается, эксплуатация этих самолетов позволит существенно расширить маршрутную сеть компании. К концу текущего года парк "Аэрофлота" пополнят 11 самолетов этого типа. Они станут летать из Москвы в Осаку и Сингапур, а в перспективе - в Дели, Лондон, Нью-Йорк, Майами и Тель-Авив.