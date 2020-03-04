Экспорт американской нефти в КНР в 2019 году снизился почти вполовину из-за торговых войн

ТАСС, 4 марта. Экспорт нефти из США в Китай в 2019 году снизился на 43%, до 133 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за торговых войн и неблагоприятных цен на топливо для Китая. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тренд на снижение импорта нефти из США со стороны Китая был задан еще в 2018 году, а сейчас страна продолжила следовать избранному курсу, следует из сообщения ведомства. Сократив поставки из США почти на 100 тыс. баррелей в сутки в 2019 году, Китай переместился с третьего места на седьмое среди крупнейших покупателей нефти у Соединенных Штатов.

Общий экспорт нефти США за год вырос на 45%, до почти 3 млн баррелей в сутки. Выросло и число стран - покупателей американского топлива с 41 в 2018 году до 44 в 2019 году. Больше всего нефти США экспортировали в соседнюю Канаду (15% от общего объема или 459 тыс. б/с), следом идет Южная Корея (14% или 426 тыс. б/с). Стоит отметить и более чем двукратное увеличение экспорта из США в Нидерланды - на 113%, до 281 тыс. б/с.

Одной из основных причин для такого результата в отчете называется выросшая на 11% добыча нефти в США в прошлом году. Поскольку большая часть добытой нефти оказалась легкой, а многие американские НПЗ настроены на переработку тяжелой, высокосернистой нефти, это создало стимулы для возросших поставок сырья на экспорт.

Кроме того, EIA отмечает завершение строительства нефтепровода из добывающих провинций в Западном Техасе к побережью Мексиканского залива, а также вступившие в силу новые правила Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) IMO-2020, ограничивающие использование топлива с содержанием серы выше 0,5%. Введение этих ограничений увеличило спрос на легкую американскую нефть, из которой можно произвести больше низкосернистого топлива, говорится в отчете.