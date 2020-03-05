Кабмин обсудит подготовку к весенним полевым работам, реализацию ФЦП и ряд законопроектов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства. Как сообщает пресс-служба кабмина, на нем планируется обсудить подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году, реализацию федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы за 2019 год, распределить бюджетные средства на различные цели и рассмотреть ряд законопроектов, в том числе в сфере спорта. Ожидается, что с докладом о подготовке к полевым работам выступит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Ожидания по урожаю

Ранее глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщал, что ведомство ориентируется на урожай зерна в России в 2020 году в размере 125,3 млн т. При этом, как ожидается, урожай пшеницы в текущем году вырастет на 3-5% по сравнению с показателем за 2019 год.

В минувшем году, согласно уточненным данным Росстата, урожай зерна составил 121,2 млн т, из которых 74,4 млн т пришлось на пшеницу. В 2018 году в России урожай зерновых составил 113,2 млн т, в том числе 72,1 млн т пшеницы.

Согласно данным опрошенных ТАСС экспертов, недостаток снега, который был отмечен во многих регионах России этой зимой, не окажет негативного влияния на урожай. В частности, директор "Совэкона" (специализируется на анализе российских аграрных рынков) Андрей Сизов, который ожидает в 2020 году урожай пшеницы в размере 83-87 млн тонн, считает, что в этом году Россия может выйти на новый рекорд.

Минсельхоз также сообщал, что оценивает общее состояние озимых зерновых культур в России как удовлетворительное, однако в ряде регионов, по данным министерства, гибель озимого урожая выше нормы. По словам первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова, обычно гибель сельхозкультур происходит на площади порядка 5% от общей территории посевов, а сейчас в ряде регионов есть территории, где этот показатель достигает 12-14%. При этом чиновник выразил надежду, что весенние полевые работы и подкормка могут в корне изменить эту ситуацию. Согласно информации министерства, все регионы начнут яровой сев в установленный срок.

Трансферты и ассигнования

Правительство на заседании в четверг примет решения о направлении бюджетных средств на различные цели. Так, один из пунктов повестки касается выделения из резервного фонда кабмина денег на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Из этого же фонда планируется выделить регионам деньги на погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и террористических актов.

Кроме того, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования планируется направить регионам средства на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Законопроекты

В повестке дня заседания значатся четыре законопроекта, два из которых касаются индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Один из проектов направлен на предоставление возможности рассмотрения в специализированном арбитражном учреждении таких споров и освобождение работников от оплаты расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже.

Второй документ определяет дополнительные требования, которым должны соответствовать не менее половины арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего разбирательство указанных споров. Он также уточняет категории споров, рассматриваемых третейским судом в рамках арбитража в профессиональном спорте и спорте высших достижений, закрепляет норму об исключительной подсудности арбитражных споров о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях и индивидуальных трудовых спорах спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, устанавливает дополнительные особенности досудебного урегулирования таких споров.

Еще один законопроект, который обсудят в четверг участники заседания, направлен на регулирование вопросов социального партнерства в сфере труда в отношении работников органов принудительного исполнения РФ. Эти поправки, в частности, касаются регулирования вопросов предоставления отпуска близким родственникам сотрудников органов принудительного исполнения, а также проведения проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных ФССП РФ.

Правительство обсудит и поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Принятие этого проекта, как ожидают в кабмине, даст возможность самозанятым гражданам участвовать в программах господдержки малого бизнеса, включая кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах, доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, участие в программах обучения.