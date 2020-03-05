Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. Документ внесен членами Совета Федерации Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко, а также главой думской фракции "Единой России" Сергеем Неверовым.

В ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января президент РФ Владимир Путин выразил готовность поддержать законопроект о внедрении инициативного бюджетирования во всех регионах РФ.

Целью документа является установление "правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов РФ", говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что действующее правовое регулирование на уровне субъектов РФ характеризуется "значительным разнообразием применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне".

Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки.

Принятие законопроекта будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципальных образований проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, а также повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств, считают разработчики документа.