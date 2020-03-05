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Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов после "супервторника"

Индекс поднялся на 1029,84 пункта (3,97%) и установился на отметке 26 947,25 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно выросли к завершению торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне оптимистичных для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена результатов первичных выборов (праймериз) в 14 штатах. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к 23:35 мск поднялся на 1029,84 пункта (3,97%) и установился на отметке 26 947,25 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 112,36 пункта (3,74%) и оказался на отметке 3115,73 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 289,08 пункта (3,33%), до 8973,17 пункта.

В США в "супервторник" отбирали делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Как передают газета The New York Times и другие ведущие американские СМИ, Байден одержал победу в десяти штатах: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Северной Каролине, Оклахоме, Техасе и Теннесси. Сенатор Берни Сандерс пока только лидирует в Калифорнии и победил в трех штатах - Вермонте, Колорадо и Юте.

С учетом предварительных итогов "супервторника" и предыдущих этапов первичных выборов Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся на первое место. Бывший вице-президент получил суммарно уже 433 голоса. Сандерса поддерживают 388 делегата. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

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