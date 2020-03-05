{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Созданы группы по "регуляторной гильотине" в сфере оружия и транспортной безопасности

Рабочая группа в сфере оружия, боеприпасов и пиротехнических изделий будет участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с лицензионным контролем за деятельностью по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Две новых рабочих группы по "регуляторной гильотине" в сфере оружия, боеприпасов, пиротехнических изделий, а также транспортной безопасности добавлены к утвержденной ранее 41 группе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте "регуляторной гильотины".

Как отмечается на портале, рабочая группа в сфере оружия, боеприпасов и пиротехнических изделий будет участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с лицензионным контролем за деятельностью по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов).

Кроме того, группа будет работать над вопросами контроля за разработкой, оборотом и утилизацией гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговлей гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, а также за оборотом пиротехнических изделий IV и V классов. Сопредседателем группы назначен замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

Рабочая группа по транспортной безопасности будет рассматривать вопросы, связанные с федеральным государственным контролем (надзором) в области обеспечения транспортной безопасности. Сопредседателем группы назначен руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Известия": Минтруд готовит законопроект о больничных и декретных выплатах напрямую из ФСС
Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную Думу - декабрь 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС