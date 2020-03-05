Созданы группы по "регуляторной гильотине" в сфере оружия и транспортной безопасности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Две новых рабочих группы по "регуляторной гильотине" в сфере оружия, боеприпасов, пиротехнических изделий, а также транспортной безопасности добавлены к утвержденной ранее 41 группе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте "регуляторной гильотины".

Как отмечается на портале, рабочая группа в сфере оружия, боеприпасов и пиротехнических изделий будет участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с лицензионным контролем за деятельностью по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов).

Кроме того, группа будет работать над вопросами контроля за разработкой, оборотом и утилизацией гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговлей гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, а также за оборотом пиротехнических изделий IV и V классов. Сопредседателем группы назначен замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

Рабочая группа по транспортной безопасности будет рассматривать вопросы, связанные с федеральным государственным контролем (надзором) в области обеспечения транспортной безопасности. Сопредседателем группы назначен руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.