В Марокко из-за коронавируса отменили международный форум Crans Montana

РАБАТ, 5 марта. /ТАСС/. Шестое заседание международного форума Crans Montana, которое должно было состояться в период с 18 по 21 марта в южном марокканском городе Дахла (в сахарском регионе), отменено в связи с распространением в мире коронавируса нового вида. Об этом сообщили в среду вечером организаторы.

"Несмотря на то что все было готово для принятия в Дахле внушительного числа высокопоставленных лиц со всего мира по случаю нашей шестой ежегодной сессии в Марокко, мы, как и многие другие крупные мероприятия, к сожалению, оказались задеты коронавирусом, - говорится в коммюнике председателя и основателя форума Жан-Поля Картерона, которое цитирует информационное агентство MAP. - Форум в Дахле не состоится в марте 2020 года, как планировалось".

Форум Crans Montana - неправительственная организация, созданная в 1986 году. Главной задачей форума является содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов, государственными и политическими деятелями различных стран. Особое значение придается развитию диалога и сотрудничества между Западной Европой и странами Центральной и Восточной Европы.

Организация стремится приобрести более широкий международный характер, в том числе за счет приглашения на свои мероприятия представителей неевропейских государств (из южной части Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока), расширения с учетом этого географии и повестки дня проводимых встреч.

В последние годы форум проводится в южном марокканском городе Дахла.