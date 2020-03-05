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Японский оператор Softbank с конца марта предложит клиентам перейти на стандарт 5G

Пользователи Softbank должны отправить дополнительную заявку на переход с 4G на 5G

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Один из ведущих мобильных операторов Японии Softbank с конца текущего месяца начнет предлагать своим клиентам перейти на стандарт связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении телекоммуникационной корпорации.

Отмечается, что предложение будет доступно с 27 марта. Пользователи Softbank должны отправить дополнительную заявку на переход с 4G на 5G. Если это сделать до 31 августа, то услуга будет бесплатной в течение 2 лет. В остальных случаях абонентская плата составит тысячу иен (около $9,5) в месяц.

Softbank стал первым японским оператором, который переходит на коммерческое использование сетей 5G. В прошлом году министерство по административным делам и коммуникациям утвердило проект выделения диапазона волн для эксплуатации мобильной связи пятого поколения. Доступ к ним получили три главные телекоммуникационные корпорации страны: Softbank, NTT Docomo и KDDI, а также компания Rakuten, владеющая крупнейшей в Японии торговой интернет-площадкой, сервисами по продаже билетов и бронированию отелей.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме 5G, стала Швеция, однако коммерческая сеть пятого поколения заработает там не ранее 2021 года.

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Япония
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