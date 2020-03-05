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Налоговые льготы "Восточного порта" благодаря преференциям превысили 108 млн рублей

Благодаря режиму Свободного порта Владивосток компания запустила третью очередь угольного комплекса. Этот проект позволил обеспечить рост портовых мощностей до 55 млн тонн в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Сумма налоговых льгот "Восточного порта" благодаря режиму Свободного порта Владивосток, в рамках которого запустили третью очередь угольного комплекса, один из крупнейших на Дальнем Востоке частных транспортных инвестпроектов, превысила 108 млн рублей за почти три года. Об этом сообщил ТАСС в четверг управляющий директор АО "Восточный порт" Вадим Байбак.

Специальные условия для инвесторов предоставляют в ДФО с 2015 года, на данный момент они действуют на 20 территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и в свободном порту Владивосток (СПВ).

"19 декабря 2016 года АО "Восточный порт" заключило с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" соглашение об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток в рамках реализации нового инвестиционного проекта "Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса в порту Восточный". С начала реализации проекта и по состоянию на 4 квартал 2019 года АО "Восточный Порт" получило финансовую форму государственной поддержки в виде налоговых льгот в общем размере 108 млн 204 тыс. рублей", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что из административных преференций предприятие пользовалось возможностью получения земельных участков в аренду без торгов. Реализованный проект обеспечил рост портовых мощностей почти вдвое, с 25 млн тонн до 55 млн тонн в год, а также создание более 600 высококвалифицированных рабочих мест в Приморском крае.

АО "Восточный порт" находится в поселке Врангель на юге Приморья, это крупнейший в России специализированный терминал, который обеспечивает высокотехнологичную экспортную перевалку угля различных российских производителей. Третью очередь комплекса запустили в промышленную эксплуатацию в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2019 года, когда была осуществлена погрузка 80 тыс. тонн угля "Кузбассразрезуголь" для крупнейшей металлургической компании Индии, JSW Steel Ltd.

Во время первой опытной погрузки судна на третьей очереди комплекса в апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что введение очереди в эксплуатацию обеспечит рост объема угольной перевалки в стране и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли. При этом, по его словам, увеличение мощности комплекса не ухудшит экологическую обстановку в крае, поскольку сейчас здесь реализуется комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки.

Теги
ИндияРоссияДитрих, Евгений ИвановичПриморский край
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