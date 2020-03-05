Налоговые льготы "Восточного порта" благодаря преференциям превысили 108 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Сумма налоговых льгот "Восточного порта" благодаря режиму Свободного порта Владивосток, в рамках которого запустили третью очередь угольного комплекса, один из крупнейших на Дальнем Востоке частных транспортных инвестпроектов, превысила 108 млн рублей за почти три года. Об этом сообщил ТАСС в четверг управляющий директор АО "Восточный порт" Вадим Байбак.

Специальные условия для инвесторов предоставляют в ДФО с 2015 года, на данный момент они действуют на 20 территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и в свободном порту Владивосток (СПВ).

"19 декабря 2016 года АО "Восточный порт" заключило с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" соглашение об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток в рамках реализации нового инвестиционного проекта "Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса в порту Восточный". С начала реализации проекта и по состоянию на 4 квартал 2019 года АО "Восточный Порт" получило финансовую форму государственной поддержки в виде налоговых льгот в общем размере 108 млн 204 тыс. рублей", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что из административных преференций предприятие пользовалось возможностью получения земельных участков в аренду без торгов. Реализованный проект обеспечил рост портовых мощностей почти вдвое, с 25 млн тонн до 55 млн тонн в год, а также создание более 600 высококвалифицированных рабочих мест в Приморском крае.

АО "Восточный порт" находится в поселке Врангель на юге Приморья, это крупнейший в России специализированный терминал, который обеспечивает высокотехнологичную экспортную перевалку угля различных российских производителей. Третью очередь комплекса запустили в промышленную эксплуатацию в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2019 года, когда была осуществлена погрузка 80 тыс. тонн угля "Кузбассразрезуголь" для крупнейшей металлургической компании Индии, JSW Steel Ltd.

Во время первой опытной погрузки судна на третьей очереди комплекса в апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что введение очереди в эксплуатацию обеспечит рост объема угольной перевалки в стране и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли. При этом, по его словам, увеличение мощности комплекса не ухудшит экологическую обстановку в крае, поскольку сейчас здесь реализуется комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки.