Компания iFlytek реализует на Хайнане проекты в области искусственного интеллекта

ХАЙКОУ /Китай/, 5 марта. /ТАСС/. Ведущая компания Азиатско-тихоокеанского региона в области технологий автоматического распознавания речи iFlytek приступит к реализации проектов в области искусственного интеллекта на территории южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщила в четверг газета "Санья жибао".

По данным издания, инновационная программа будет осуществляться в городе Санья на территории научно-технической зоны "Ячжоувань" при поддержке местной администрации в партнерстве с крупнейшим китайским государственным конгломератом в сфере логистики и сервиса China Merchants. Задача iFlytek - содействовать развитию нескольких профильных организаций, в том числе Центра переводческих услуг зоны и порта свободной торговли провинции Хайнань.

В связи со вспышкой коронавируса на Хайнане, где еще не выписались из больниц пять инфицированных, соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в онлайн-режиме и заверено облачными электронными подписями. Проект предполагает организацию комплексного процесса по разработке и производству новейших продуктов, а также предусматривает подготовку специалистов.

Штаб-квартира iFlytek базируется в городе Хэфэй на востоке Китая. Ожидается, что участие компании в деловых проектах на Хайнане позволит заметно усилить потенциал региона в сфере умных технологий.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.