S7 ввела временный бесплатный возврат билетов на фоне ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 ввела временный бесплатный возврат всех авиабилетов, приобретенных с 5 марта по 10 апреля, по любому тарифу. Такое решение принято на фоне распространения коронавируса и, как следствие, высокой вероятности того, что покупатель может изменить планы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний - партнеров без ограничений по дате перелета", - отмечается в сообщении компании.