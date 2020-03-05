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ВСК сокращает время ожидания погрузки контейнеров на ж/д до двух суток

Общая пропускная способность компании составляет 650 тыс. TEU в год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports), согласно данным за июль-август 2019 года к январю-февралю 2020 года, сокращает время ожидания погрузки контейнеров на железную дорогу с шести до двух суток по основным направления отправок, следует из сообщения компании.

Это стало возможным благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение качества услуг ВСК, а именно благодаря оптимизации документооборота и переходу к электронному оформлению отправных документов, предварительному декларированию и оформлению транзитных грузов еще до прибытия на терминал, а также созданию в 2019 году Сервисного центра для клиентов, работающего в режиме единого окна, уточняется в сообщении.

Важным фактором стало и повышение эффективности взаимодействия компании с операторами железнодорожного подвижного состава. При этом ВСК продолжит совершенствовать процесс погрузки и планирует еще сократить время ожидания за счет реализации совместных мероприятий со станцией Находка-Восточная.

ООО "Восточная стивидорная компания" - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке - входит в группу Global Ports. ВСК работает на территории Восточного порта, специализируется на перевалке контейнерных грузов. Общая пропускная способность ВСК составляет 650 тыс. TEU в год.

Регулярные контейнерные поезда с ВСК отправляются во все ключевые локации в России, включая Москву, Новосибирск, Екатеринбург, а также в Казахстан, Узбекистан и Польшу. География входящих регулярных железнодорожных сервисов охватывает более 20 локаций в России и странах Средней Азии.

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