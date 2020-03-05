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Ставрополье застрахует около 400 тыс. га посевов

Власти также готовят для аграриев резервный фонд

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют застраховать в 2020 году около 400 тыс. га посевов, а также готовят резервный фонд помощи аграриям из-за недостаточного количества осадков, которые выпали в осенне-зимний период. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров в ходе заседания правительства РФ.

"Есть один риск, связанный с очень небольшим количеством осадков за осенне-зимний период 2019-2020 годы, у нас обеспеченность составила от 40 до 60%. <…> Мы готовим под страхование, планируем застраховать около 400 тыс. га и готовим собственно резервный фонд для помощи аграриям в случае негативного развития ситуации", - сказал Владимиров.

Он уточнил, что на Ставрополье уже закончили подкормку озимых и приступили к яровому севу. "Нам предстоит посеять около 1 млн 947 тыс. га. Сегодня 10% от этого количества посеяно. В части горюче-смазочных материалов, удобрений, готовности техники полностью поддержка государства обеспечила нам 100% готовность", - добавил губернатор.

Аграрии Ставрополья начинают весенние полевые работы в феврале второй год подряд. В предыдущие годы сев яровых в крае начинали на месяц позже. Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн т.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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