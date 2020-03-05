Госдума приняла закон, регулирующий оценочную деятельность

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий новые требования к оценщикам и саморегулируемым организациям (СРО) оценщиков. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

5 декабря 2019 года Госдума приняла документ во втором чтении, однако для принятия нескольких поправок по рекомендации профильного комитета нижняя палата парламента возвратила его 4 марта к процедуре второго чтения и вновь проголосовала во втором чтении с учетом новых поправок.

Закон уточняет процедуру получения профессионального образования и сдачи квалификационного экзамена для приобретения статуса оценщика. Сокращается с 90 до 30 дней срок, по прошествии которого претендент на получение квалификационного аттестата оценщика сможет пересдать экзамен. Также предлагается отменить требование к опыту работы для получения такого аттестата, в соответствии с которым кандидат должен не менее года из последних трех лет отработать помощником оценщика или оценщиком.

При этом положение об опыте работы для получения экзамена не распространяется на тех, кто был членом саморегулируемых организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2018 года.

Отменяется запрет на реорганизацию некоммерческой организации, имеющей статус СРО оценщиков. СРО может быть реорганизована, но только в форме присоединения к другой такой же СРО, при этом к СРО-правопреемнице переходят все права и обязанности перед третьими лицами. Все члены присоединившейся организации становятся членами СРО-правопреемницы, а внесенные взносы в компенсационный фонд СРО оценщиков считаются внесенными в компенсационный фонд СРО-правопреемницы.

В случае прекращения деятельности СРО оценщиков в связи с ее реорганизацией ее имущество не будет передаваться национальному объединению саморегулируемых организаций оценщиков, имущество передается саморегулируемой организации - правопреемнице. Члены присоединенной СРО оценщиков в течение шести месяцев обязаны подтвердить соответствие требованиям реорганизованной СРО оценщиков.

Документ также вносит поправки в закон в "О государственной кадастровой оценке". Отменяется пятилетний ограничительный срок для подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости, исчислявшийся с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости, в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Кроме того, исключается требование обязательной оценки в составе имущества должника имущества, являющегося предметом залога.

Для юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, закрепляется право запрашивать у заказчика оценки необходимые для проведения оценки информацию и документацию, а также отказаться от проведения оценки объекта оценки и расторгнуть договор, если заказчик не обеспечил предоставление необходимой информации об объекте оценки либо не обеспечил необходимые условия работы.

Имущество Ростеха

Ряд принятых норм касаются имущества корпорации "Ростех". Предусматривается, что формирование имущества Ростеха происходит в том числе за счет передачи корпорации находящихся в федеральной собственности недвижимого и движимого имущества, земельных участков и принадлежащих РФ и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Предусматриваются случаи, когда находящиеся в федеральной собственности земельные участки, в том числе предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, а также оборонной промышленности, могут передаваться Ростеху в качестве имущественного взноса РФ. Правительство наделяется правом установить ограничения прав собственников земельных участков при их передаче Ростеху в качестве имущественного взноса РФ по целевому назначению и (или) отчуждению третьим лицам, не относящимся к организациям корпорации.

Передача Ростеху в качестве имущественного взноса РФ находящегося в федеральной собственности имущества происходит на основании решения правительства РФ или органа исполнительной власти, определяемого кабмином, если иное не установлено президентом или правительством.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым при повторном голосовании во втором чтении поправкам, земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, могут предоставляться на основании решений правительства в собственность госкорпорациям в качестве имущественного взноса РФ в соответствии с федеральными законами. При этом положения Земельного кодекса в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не применяются.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.