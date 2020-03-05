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Госдума приняла закон о региональных омбудсменах

Региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта России в порядке, утверждаемом регионом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о статусе уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вида на жительство.

Согласно инициативе, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.

Как отмечал глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов, документ наделяет региональных омбудсменов широкими полномочиями по обращению в любые органы государственной власти, в том числе с требованием привлечения к ответственности должностных лиц, нарушающих права человека. С принятием законопроекта завершится формирование единой государственной системы защиты прав человека в РФ, подчеркивал он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее обращала внимание на ряд законодательных новелл. В частности, она говорила о наделении региональных омбудсменов правом принимать меры не только на основании жалоб граждан, но и по информации СМИ, связанной с массовым нарушением прав человека. Также Москалькова отмечала, что уполномоченный сможет знакомиться с материалами всех гражданских и уголовных дел по вступившим в силу решениям суда.

Авторами инициативы выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

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