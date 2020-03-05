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Госдума приняла закон об условиях применения ставки 0% налога на прибыль для медучреждений

Документ подготовлен с целью защиты законных интересов медицинских организаций, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий условия применения медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль. Закон был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Сейчас для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, установлена нулевая ставка налога на прибыль. Одним из обязательных условий применения ставки 0% является то, что в штате такой организации численность медперсонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее половины. При этом с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности может быть подтверждено либо сертификатом специалиста, либо свидетельством об аккредитации специалиста.

Применение предусмотренных Налоговым кодексом гарантий в виде 0% ставки по налогу на прибыль медицинской организации поставлено в зависимость только от численности работников, имеющих сертификат специалиста. В связи с этим законом в качестве одного из критериев применения 0% ставки по налогу на прибыль устанавливается численность медперсонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего такое право.

Необходимость внесения изменений обусловлена полным переходом к 1 января 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации как условию осуществления медицинской практики в РФ, указывают авторы инициативы. Документ подготовлен с целью защиты законных интересов медицинских организаций, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, исчисляемой с 1 января 2020 года.

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