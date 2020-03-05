"Россети" протестировали цифровую платформу для казначейства группы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" провела пилотные транзакции в рамках цифровой трансформации казначейской функции. Операции проведены совместно со Сбербанком и Газпромбанком в компании "Россети Центр и Приволжье", сообщила группа.

Платформа позволяет обмениваться финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, а также максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, повысить эффективность и безопасность. Разработчиком платформы является Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Внедрение платформы - один из этапов цифровой трансформации казначейской функции группы компаний "Россети", в результате которой мы повышаем скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы", - сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам компании "Россети" Павел Гребцов. Его слова приведены в сообщении.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь" и "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.