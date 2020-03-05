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Госдума одобрила в I чтении компенсацию налогов при торговле маркированными товарами

Законопроект будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе товарами, подлежащими обязательной маркировке, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Андреем Макаровым.

Сейчас законодательством установлен запрет на применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении розничной торговли подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации товарами (лекарственные средства, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха) с 1 января 2020 года, а с 1 января 2021 года прекращает свое действие ЕНВД, отмечается в пояснительной записке.

Налогоплательщики, применяющие соответствующие специальные налоговые режимы, вынуждены переходить на иные режимы налогообложения не добровольно, а на основании закона, указывают авторы документа.

Депутаты предлагают в качестве компенсационной меры предоставить таким налогоплательщикам возможность учета расходов на приобретение товаров (в том числе маркированных) в период применения ЕНВД и ПСН, которые не были реализованы до перехода налогоплательщиков с указанных налоговых режимов на упрощенную систему налогообложения и будут реализовываться в период ее применения. Таким образом, расходы, непосредственно связанные с реализацией соответствующих товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на УСН.

Законопроект будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, он коснется как организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

Теги
РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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