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На Ставрополье экспорт сельхозпродукции планируют увеличить на 10%

Рост экспортных поставок должен достичь $400 млн

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют в 2020 году рост объемов сельскохозяйственной продукции региона на $400 млн, или на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы региона.

"Динамика сельскохозяйственного экспорта в крае положительная. В прошлом году он составил $365 млн, что соответствует плану. В текущем году рост экспортных поставок должен достичь $400 млн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к 2024 году объем экспорта в АПК должен быть утроен.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг исторического максимума для региона.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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