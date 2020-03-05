Ростовская область и Азербайджан будут развивать транспортно-логистическую инфраструктуру

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Азербайджан и Ростовская область намерены развивать транспортно-логистическую инфраструктуру. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора российского региона по итогам визита в Баку.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили в ходе встречи в Баку вопросы взаимодействия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Во исполнение поручений президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министр уже отдал соответствующим правительственным структурами распоряжение о развитии совместно с Ростовской областью транспортно-логистической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премьер-министр Азербайджана подчеркнул заинтересованность в продолжении сотрудничества с Ростовской областью в сфере агропромышленного комплекса, в том числе - в сельскохозяйственном машиностроении, а также в сфере альтернативной энергетики. "Мы удовлетворены всеми контактами, которые здесь были, и конечно, встречей с президентом Азербайджанской Республики. Президенты наших стран неоднократно подчеркивали, что мы - стратегические партнеры", - привели в пресс-службе слова Голубева.

Как сообщил ТАСС губернатор Ростовской области, между Баку и Ростовом-на-Дону планируется организовать прямое авиасообщение в конце марта, что создаст новые возможности для развития туризма, а также бизнес-сотрудничества двух регионов. "С 30 марта у нас будет прямое авиасообщение между Ростовом и Баку. Это новые возможности для развития туристического потенциала, обмена бизнес-миссиями… Мне известно, что в прошлом году 1 млн россиян побывали в Баку, Азербайджане. Думаю, что поток из южных регионов РФ точно возрастет", - сказал Голубев.

По данным властей, в 2019 году товарооборот региона с Азербайджаном составил около $61 млн, увеличившись почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.