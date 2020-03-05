Аксенов: закон о едином подрядчике для Крыма поможет повысить исполнение ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Принятие внесенного в Госдуму законопроекта об особом порядке определения поставщика и подрядчика для Республики Крым и Севастополя позволит повысить эффективность исполнения Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию этих регионов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, совет министров республики неоднократно поднимал вопрос о необходимости изменения порядка действия федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на территории полуострова, поскольку он не учитывал ряд вопросов, связанных со спецификой реализации ФЦП и других программ в Крыму и Севастополе.

"Это [принятие закона] позволит руководителям двух субъектов определять единственного заказчика и исполнителя услуг по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту объектов в рамках государственных и муниципальных заказов. Что, в свою очередь, существенно повысит эффективность выполнения ФЦП и других программ", - написал Аксенов.

В недавно опубликованных поручениях президента России Владимира Путина, касающихся Крыма и Севастополя, указано, что до 1 мая 2020 года правительству РФ необходимо обеспечить внесение изменений в федеральное законодательство. Благодаря им заказчики по объектам, строящимся на полуострове, получат возможность до 2022 года включительно выбирать способ определения подрядчика. Проект изменений в закон №44-ФЗ был внесен в Госдуму депутатами, в том числе и от Крыма, 4 марта. Он предусматривает особый порядок определения поставщика, подрядчика, исполнителя в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в Крыму и Севастополе.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.