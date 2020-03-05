{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Следующая министерская встреча стран ОПЕК пройдет 9 июня в Вене

Министерская встреча ОПЕК+ состоится 10 июня

ТАСС, 5 марта. Очередное совещание стран ОПЕК пройдет 9 июня в Вене, министерская встреча ОПЕК+ состоится 10 июня, следует из сообщения на сайте ОПЕК.

Министры стран ОПЕК и ОПЕК+ проводят 4-6 марта встречи в Вене. По итогам заседания 5 марта ОПЕК рекомендовала ОПЕК + продлить сделку по снижению добычи до конца года с сокращением на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале.

По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет накануне обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения. Все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, 6 марта, когда в Вену вернется Новак и озвучит позицию России.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКазахстанРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Силуанов назвал "отмирающие" в России профессии
Министр финансов также отметил увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС