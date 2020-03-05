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Производитель энергоэффективных AI-чипов Hailo получил финансирование в $60 млн

Отличительный подход в разработке чипов Hailo состоит в том, что его инновационная архитектура может автоматически адаптировать имеющиеся ресурсы для оптимизации работы пользовательских нейронных сетей

ТАСС, 5 марта. Израильский производитель энергоэффективных чипов на базе алгоритмов искусственного интеллекта Hailo объявил о привлечении инвестиций в размере $60 млн в рамках второго раунда финансирования. Компания направит полученные средства на разработку чипа нового поколения Hailo-8 Deep Learning и выход на новые рынки, сообщило издание Tech Crunch.

"Это огромный вотум доверия со стороны наших новых стратегических и финансовых инвесторов, что является свидетельством успешных инноваций и рыночного потенциала чипов Hailo. Новый раунд финансирования позволит компании ускорить разработку высокопроизводительных чипов нового поколения и их адаптацию для задач разных отраслей, включая промышленную автоматизацию и "умные" города", - сказал генеральный директор и соучредитель Hailo Орр Данон.

Отличительный подход в разработке чипов Hailo состоит в том, что его инновационная архитектура может автоматически адаптировать имеющиеся ресурсы для оптимизации работы пользовательских нейронных сетей. Благодаря этому чип работает существенно быстрее и расходует меньший объем энергии. Чип способен выполнять до 26 тераопераций в секунду (TOPs) - более чем вдвое больше по сравнению с такими чипами, как Gyrafalcon Lightspeeur 2801, максимальная производительность которого составляет 9,3 TOPs.

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