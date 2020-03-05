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Силуанов: нацпроекты снижают зависимость экономики РФ от санкций, вирусов и цен на нефть

Министр финансов считает необходимым делать упор на собственных ресурсах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Исполнение национальных проектов и мер из послания президента снижают зависимость российской экономики от санкций, вирусов и цен на нефть, считает министр финансов Антон Силуанов.

"России надо иметь свою собственную повестку. Она у нас есть. Есть четко заданные цели, так называемые национальные цели развития: 2018 год, указ президента - вы все это прекрасно знаете. Это цели в области экономики и в области как раз поддержки населения, увеличения продолжительности жизни, качества этой жизни", - сказал он, выступая с лекцией для студентов Финансового университета при правительстве.

"Это все направлено на то, чтобы иметь собственную повестку и в меньшей степени реагировать на внешние факторы, будь то санкции, будь то вирусы, будь то цены на нефть", - подчеркнул Силуанов, отметив важность как национальных проектов, так и решений из январского послания президента.

По его словам, сейчас упор необходимо делать на собственных ресурсах. "Поэтому, к сожалению, если раньше, еще раз повторюсь, мы шли на открытость, мы открывали границы, у нас было одно из самых либеральных торговых законодательств, пускали всех, кто захочет прийти в Россию, и выпускали точно так же - вы знаете, большие объемы капиталов утекли из России за рубеж, то сейчас уже начинаем делать упор на собственный ресурс, на собственные силы", - продолжил министр.

По его словам, необходимо, чтобы деньги, которые заработаны в России, здесь и работали, а не утекали за рубеж по различным низко налоговым юрисдикциям.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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