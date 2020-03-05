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Распространение коронавируса нового типа

Спад турпотока в Москву из-за коронавируса в 2020 году может составить до 30%

В 2019 году столицу посетили 25,1 млн туристов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спад туристического потока в Москву в текущем году из-за коронавируса может составить 20-30%. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса в Москве Игорь Лаврик.

"Я не знаю, как мы сумеем восстановить турпоток. Естественно, Москва уже не сможет превысить тот турпоток, который был в прошлом году. Будет спад, по нашим прогнозам примерно 20-30%. Это очень влияет на финансовую составляющую наших работников, в частности, отельного бизнеса", - сказал Лаврик.

Он заявил, что обсуждал с федерацией рестораторов и отельеров требующиеся меры господдержки, сообщество планирует выйти с ходатайством к правительству столицы, в частности, будут просить о временных налоговых каникулах.

"Мы будем выходить с ходатайством, и я знаю, что в правительстве Москвы сейчас рассматривается возможность оказания господдержки сферам гостеприимства. Мы не просим снять с себя какие-то налоги, но надеемся на господдержку <...>, в частности, каникулярные возможности - "размазать" наши налоги по временному пространству. У нас сейчас нет финансовой возможности, чтобы заплатить массу налогов в конце квартала", - пояснил Лаврик.

Также планируется попросить столичные власти посодействовать в договоренностях с банковскими структурами Москвы о выделении кредитов для пополнения оборотных средств компаний отрасли, добавил он.

В прошлом году Москва была признана лучшим городом для туризма по версии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". Как уточнили в пресс-службе столичного комитета по туризму, порядка 12,8 млн человек посетили Москву в 2010 году, и около 23,5 млн туристов - в 2018 году. По итогам 2019 года в Москве был достигнут рекордный показатель турпотока - 25,1 млн человек, а с учетом краткосрочных экскурсий - около 40 млн.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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