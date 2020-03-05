S7 продлила запрет полетов в Китай до 26 апреля на фоне распространения коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 продлила остановку полетов в Китай и Гонконг еще на месяц - до 26 апреля 2020 года, говорится в сообщении перевозчика.

Из-за вспышки коронавируса компания 3 февраля сообщила, что полностью остановила рейсы в данном направлении с 4 февраля по 28 марта.

"S7 Airlines с 4 февраля по 26 апреля 2020 года полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг (Китай)", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам авиакомпании предлагается на выбор или получить возврат полной стоимости билета, или обменять их с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета, Камрани при наличии мест. Кроме того, S7 дает возможность поменять билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из аэропортов Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга до пункта назначения с пересадкой в Москве при имеющихся свободных местах.

На данный момент регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР закрыто из-за вспышки нового коронавируса. Сейчас все китайские рейсы "Аэрофлота" и еще четырех китайских авиакомпаний выполняются только из терминала F Шереметьево.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.