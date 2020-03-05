{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

S7 продлила запрет полетов в Китай до 26 апреля на фоне распространения коронавируса

Ранее сообщалось, что авиакомпания остановила рейсы в данном направлении до 28 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 продлила остановку полетов в Китай и Гонконг еще на месяц - до 26 апреля 2020 года, говорится в сообщении перевозчика.

На эту тему
Какие компании отказываются от полетов в Китай

Из-за вспышки коронавируса компания 3 февраля сообщила, что полностью остановила рейсы в данном направлении с 4 февраля по 28 марта.

"S7 Airlines с 4 февраля по 26 апреля 2020 года полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг (Китай)", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам авиакомпании предлагается на выбор или получить возврат полной стоимости билета, или обменять их с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета, Камрани при наличии мест. Кроме того, S7 дает возможность поменять билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из аэропортов Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга до пункта назначения с пересадкой в Москве при имеющихся свободных местах.

На данный момент регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР закрыто из-за вспышки нового коронавируса. Сейчас все китайские рейсы "Аэрофлота" и еще четырех китайских авиакомпаний выполняются только из терминала F Шереметьево.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Генсек ОПЕК уверен, что РФ присоединится к решению о дополнительном сокращении добычи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС