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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: португальская авиакомпания TAP отменит тысячу рейсов из-за коронавируса

Эта мера затронет главным образом европейский рынок

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Португальская авиакомпания TAP приняла решение отменить около тысячи рейсов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Publico.

По ее информации, эта мера затронет главным образом европейский рынок. "Мы безотлагательно снизим [объем] наших перевозок на 4% в марте и на 6% в апреле, отменив рейсы с меньшим спросом", - отметили в TAP.

В Португалии пока было выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
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