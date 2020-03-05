Эксперты связали падение продаж ПК в 2019 году со снижением доходов россиян

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Продажи персональных компьютеров в России по итогам 2019 года упали на 7,8% по сравнению с 2018 годом - до 5,34 млн устройств, следует из данных аналитической компании IDC.

При этом в 2018 году рынок продемонстрировал рост на 18,7%. Тогда эксперты объясняли рост выходом российской экономики из стагнации последних лет.

При этом в IV квартале 2019 года продажи выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,7 млн устройств. В том числе продажи ноутбуков выросли на 9% - до 1,1 млн штук, настольных ПК - на 5,1%, до 564 тыс. устройств.

"В 2019 году сегмент потребительских устройств переживал не лучшие времена. У российских потребителей вызывала беспокойство ситуация с реальными располагаемыми денежными доходами. В коммерческом сегменте наблюдалась позитивная динамика в поставках благодаря большому количеству проектов и обновлению парка ПК на фоне завершения поддержки Windows 7", - прокомментировала менеджер программ исследований "IDC Россия" Наталья Виноградова.

По итогам 2019 года лидером российского рынка ПК вновь стала HP (22,8% от всех поставленных ПК за год), далее следуют Lenovo (18,8%), Acer (17%), Asus (11,4%) и Apple (5,3%). По сравнению с 2018 годом в топ-5 вошли устройства Apple, вытеснив другую американскую компанию - Dell.

Ранее эксперты IDC прогнозировали снижение мирового рынка ПК и планшетов во II и III кварталах 2020 года на 9% из-за коронавируса - до 374,2 млн устройств. При этом, по мнению экспертов, падения продаж не удастся избежать даже при самом позитивном сценарии в связи с временным простоем фабрик в Китае и перебоями в поставках оборудования и компонентов.