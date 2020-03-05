В МЭА считают, что США к 2025 году обгонят Россию по общему объему добычи нефти и газа

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Общий объем добычи сланцевых энергоносителей в США к 2025 году превысит объем добычи нефти и газа в России. Такие оценки в четверг озвучил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, выступая в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

По его версии, Соединенные Штаты "остаются краеугольным камнем глобальной энергетической безопасности". "Ежегодный рост добычи нефти и газа в США замедляется от головокружительных темпов, наблюдавшихся в последние годы, но, согласно обновленным официальным оценкам, на Соединенные Штаты по-прежнему приходится 85% прироста мировой добычи нефти до 2030 года и 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции страны как крупнейшего в мире производителя обоих энергоносителей. К 2025 году общий объем добычи сланца в США - нефти и газа - превзойдет общий объем добычи нефти и газа в России", - считает Бирол.

Увеличение добычи нефти в США, ожидает он, снизит "долю стран ОПЕК и России в общем объеме добычи нефти". "Их доля снизится до 47% в 2030 году с 55% в середине 2000-х годов. Это означает, что усилия по регулированию условий на рынке нефти могут столкнуться с серьезными сдерживающими факторами", - прогнозирует глава МЭА.

"Стремительная добыча сланцевого газа в США трансформировала мировой рынок СПГ за счет диверсификации предложения и повышения гибкости", - утверждал он. "Это помогло ускорить переход с угля на газ при производстве электроэнергии во всем мире, что в свою очередь привело к сокращению глобальных выбросов углекислого газа. В частности, в Европе растущий импорт СПГ из США привел к снижению цен на газ, что помогло европейским странам сократить сумму, которую они платят за газ из России, на $8 млрд в год", - заявил Бирол.