{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ВТО вновь не смогли из-за США договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе

Соединенные Штаты продолжают блокировать предложение 121 члена ВТО

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) вновь не пришли к согласию в решении вопроса о заполнении шести вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в четверг они не достигли консенсуса из-за позиции США, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты продолжают блокировать предложение 121 члена ВТО, призывающих к началу отборочного процесса для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил эксперт. С 11 декабря прошлого года апелляционная инстанция не способна функционировать, так как в ней остался только один арбитр при минимально необходимых для рассмотрения апелляций трех.

От имени 121 члена ВТО на заседании ОРС выступил представитель Мексики. Он изложил предложение группы о начале отбора кандидатов. По его словам, эта инициатива отражает "общую обеспокоенность нынешней ситуацией в Апелляционном органе, которая серьезно затрагивает его работу, а также работу всей системы урегулирования споров".

В дискуссии в четверг приняли участие делегации двух десятков стран. Подавляющее большинство из них призвали как можно быстрее найти выход из тупика и восстановить функционирование Апелляционного органа, которое заблокировано из-за отсутствия необходимого состава арбитров. Вместе с тем представитель США, взявший слово, заявил, что его страна по-прежнему не готова поддержать предложение о заполнении вакансий, так как высказанные ранее Вашингтоном озабоченности не нашли должной реакции. Ранее США не раз упрекали Апелляционный орган в том, что он не укладывается в установленные сроки при рассмотрении апелляций.

Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 27 января.

Теги
МексикаСША
Реклама на ТАСС
Товарооборот между Татарстаном и Сербией вырос в два раза
Он превысил $100 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС