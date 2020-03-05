В ВТО вновь не смогли из-за США договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) вновь не пришли к согласию в решении вопроса о заполнении шести вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в четверг они не достигли консенсуса из-за позиции США, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты продолжают блокировать предложение 121 члена ВТО, призывающих к началу отборочного процесса для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил эксперт. С 11 декабря прошлого года апелляционная инстанция не способна функционировать, так как в ней остался только один арбитр при минимально необходимых для рассмотрения апелляций трех.

От имени 121 члена ВТО на заседании ОРС выступил представитель Мексики. Он изложил предложение группы о начале отбора кандидатов. По его словам, эта инициатива отражает "общую обеспокоенность нынешней ситуацией в Апелляционном органе, которая серьезно затрагивает его работу, а также работу всей системы урегулирования споров".

В дискуссии в четверг приняли участие делегации двух десятков стран. Подавляющее большинство из них призвали как можно быстрее найти выход из тупика и восстановить функционирование Апелляционного органа, которое заблокировано из-за отсутствия необходимого состава арбитров. Вместе с тем представитель США, взявший слово, заявил, что его страна по-прежнему не готова поддержать предложение о заполнении вакансий, так как высказанные ранее Вашингтоном озабоченности не нашли должной реакции. Ранее США не раз упрекали Апелляционный орган в том, что он не укладывается в установленные сроки при рассмотрении апелляций.

Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 27 января.